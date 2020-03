Restaurante Popular terá opção vegetariana em Volta Redonda

A partir desta semana, o Novo Restaurante Popular de Volta Redonda terá uma opção de proteína vegetal toda quarta-feira. A iniciativa pioneira visa atender uma parcela crescente da sociedade que não consome alimentos de origem animal. No lançamento, nesta quarta-feira, dia 11, o restaurante vai se preparar para atender cinquenta clientes vegetarianos, mas a quantidade será adaptada de acordo com a demanda.

A coordenadora municipal de Segurança Alimentar, Cristiane Seabra, explica que o funcionamento do Restaurante Popular será normal, apenas na quarta-feira será incluída uma proteína vegetal, além da tradicional proteína animal, para acompanhar a guarnição do cardápio diário. “E o preço também será o mesmo”, disse Cristiane.

Os cardápios do Restaurante Popular são elaborados pela empresa prestadora de serviço e aprovados por nutricionistas da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária). Diariamente, os usuários têm como opção dois tipos de salada, um prato protéico, uma guarnição, dois acompanhamentos (arroz e feijão), além de suco e sobremesa. O café é cortesia.

O Restaurante Popular funciona na Avenida Integração, no bairro Aterrado, em dias úteis, respeitando o calendário da prefeitura de Volta Redonda. O local serve 600 cafés da manhã, entre 6h e 9h, e 1,5 mil almoços, das 10h30 até 14h30 ou até esgotarem o número de refeições. O preço do café da manhã é R$ 1,50 e o almoço custa R$ 3,50.

O prefeito Samuca Silva lembra que o Restaurante Popular, mantido com recursos da prefeitura, sempre investiu na qualidade do alimento que serve. “Agora, com a opção vegetariana, inovamos o cardápio para darmos oportunidade às pessoas que não consomem alimentos de origem animal de almoçar comida boa a preço baixo”, falou.