Acidente envolvendo carro e caminhão deixa um ferido em Resende

Um acidente ocorrido na noite desta terça-feira, por volta das 19h40min, entre um carro e caminhão, deixou uma pessoa ferida no km 308, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do bairro São Caetano, sentido São Paulo, em Resende.

A colisão foi lateral e envolveu o caminhão VW/24.250 com placa de São Paulo e o automóvel Hyundai/ox35 com placa do Rio de Janeiro. Ao chegar ao local a equipe da 7ª DEL PRF constatou que o condutor do caminhão ao iniciar mudança de faixa, da direita para a esquerda, para realizar uma ultrapassagem, não observou que já estava sendo ultrapassado pelo automóvel Hyundai/ix35, vindo a colidir na lateral traseira direita do veículo.

No acidente o condutor do automóvel sofreu um ferimento na cabeça, sendo socorrido pelo resgate da CCR Nova Dutra e levado para o Hospital de Emergência de Resende.

O condutor do caminhão foi enquadrado em lesão corporal na direção de veículo automotor, sendo lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), onde o motorista assinou o termo se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado. Ele foi liberado em seguida.