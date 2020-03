Adolescente é detido por Agentes da Barreira Fiscal, em Itaperuna

Nesta terça-feira (10), agentes da Barreira Fiscal apreenderam um adolescente de 16 anos acompanhado de 3 adultos por posse de droga, em Itaperuna.

De acordo com os agentes, o veículo vinha de São Paulo e estava a caminho do Espírito Santo. Após uma busca no veículo, foi encontrada maconha em pequena quantidade no compartimento atrás banco do motorista.

Na 143ª DP foi constatado que os acusados possuíam passagens por roubo e furto no Estado do Rio de Janeiro. Foram confeccionadas duas ocorrências, uma com base no Art. 28 da Lei 11.343/06 e outra de busca e apreensão do menor, que ficou sob custódia para apresentação ao DEGASE.