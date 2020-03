Câmara de Volta Redonda faz sessão solene pelo Dia Internacional da Mulher

– Sessão solene agraciou mulheres de Volta Redonda com a Medalha de Mérito Gloria Roussim na noite de terça-feira, dia 10;

A Câmara Municipal de Volta Redonda, realizou na noite de terça-feira, dia 10, a Sessão Solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, lembrado em 8 de março. Na solenidade foram agraciadas 23 mulheres com diploma e a Medalha de Honra ao Mérito Vereadora Gloria Roussim Guedes Pinto. A solenidade agraciou mulheres que tem conquistas, lutas, trabalhos e se destacam na sociedade.

A vereadora Rosana Bergone, única parlamentar mulher do Legislativo, foi homenageada com flores por todos os vereadores e falou em nome da Casa Legislativa. “Trago números referentes a violência contra a mulher e os dados são alarmantes pois somos o quinto país do mundo que mais agride as suas mulheres. Mas graças a Deus, temos programas que trabalham para a proteção das mulheres como as Patrulhas Maria da Penha, as Delegacia das Mulheres e a Lei Maria da Penha. Destaco também o aumento das oportunidades de trabalho para as mulheres. Peço sempre que as mulheres se amem e se empoderem, só assim ficaremos fortes. Para mim, o Dia da Mulher é todo dia e todas as 23 mulheres indicadas merecem o nosso agradecimento”, discursou Bergone, que entregou medalhas a ex-vice prefeita e ex-deputada federal, Cida Diogo e a auxiliar de educação infantil, Valdenice dos Santos, moradora do bairro Verde Vale, há 30 anos.

“Eu me sinto homenageada como mulher, mãe e esposa. Agradeço a vereadora por lembrar do meu nome, pois estou sendo agraciada por uma mulher que eu admiro por sua luta de vida e política e por melhorias para a cidade e pelas pessoas. Ela sempre fez muito pelo nosso bairro e, agora como vereadora, trabalha incansavelmente para trazer melhorias para toda a região da Vila Brasília”, elogiou a agraciada Valdenice.

Cida Diogo foi convidada pelo cerimonial para discursar em nome das mulheres. Ela lembrou que quando foi vice-prefeita conseguiu a instalação da Delegacia da Mulher, em Volta Redonda. “Eu conclamo a cada mulher e a cada homem solidário a estarem conosco nesta luta em defesa dos direitos das mulheres. Pois temos um caminho enorme e muita luta pela frente para que nós mulheres sejamos respeitadas e que tenhamos um mundo onde a igualdade de gêneros seja prevalecida. Agradeço a Bergone por ter me feito esta homenagem e a Câmara por me dar esta oportunidade em falar com vocês”, disse Cida, que recentemente anunciou que é pré-candidata a prefeita de Volta Redonda.

O presidente da Câmara Municipal, Nilton Alves de Faria, o Neném, fez questão de parabenizar as secretárias municipais da Mulher, Educação, Esporte e Lazer e Cultura que compuseram a mesa de autoridades. “Obrigado a presença de todas aqui ao meu lado. Parabenizo a todas as homenageadas, que foram indicadas pelo seu trabalho e por sua importância de vida. Vocês merecem todo o nosso carinho”, disse Neném, que homenageou Crisley Silva Manoel e Djanilda Maria Souza Gomes e entregou moções de aplausos a Léia Lelé e Costa e Cirma Guimarães Spínola.

um e Rita de Cássia Pinto da Silva (Jari); Edith dos Santos Siqueira e Judith Marcelino da Costa Moraes (Carlinhos Santana); Geni dos Reis Gomes (Buchecha); Renata Roque Braga de Freitas e Tereza Maria Souza e Castro (Fernando Martins); Laurita Sathler Coelho – Representada por sua filha Lílian Sathler Coelho Rodrigues e Odete Teixeira Eller (Isaac); Silvia Fabrícia Pereira Gonçalves (Laydson); Cleria Alves Vieira (Luciano Mineirinho); Tania Maria da Rosa (Maurício Pessoa); Crisley Silva Manoel e Djanilda Maria Souza Gomes (Neném); Célia Alves Jabour (Edson Quinto); Márcia Augusta Braga de Carvalho Borges (Conrado); Cleuza Maria Machado da Silva e Rita de Cassia Santos Pereira (Rodrigo Furtado); Maria Aparecida Diogo Braga e Valdenice dos Santos (Rosana Bergone); Raquel Vieira Campos (Vair Duré); Josete Francisco Jacinto dos Reis e Juliana Ariella Santos de Almeida (Washington Uchoa).