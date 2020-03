Mesmo sem Honda, Botafogo vence Paraná

Equipe carioca sai na frente na terceira fase da Copa do Brasil

Mesmo sem a estreia do meia japonês Honda, o Botafogo derrotou o Paraná por 1 a 0 nesta terça (10) no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A torcida do Botafogo esperava que Honda fizesse sua estreia pela equipe nesta terça no estádio do Engenhão, mas uma gripe não permitiu que o meio-campista participasse dos últimos treinos, o que impediu sua estreia.

Mesmo assim, o time carioca não desanimou e abriu o placar logo aos 11 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Luiz Fernando marcou um belo gol, após avançar do meio de campo e bater cruzado da entrada da área. A equipe carioca ainda tentou ampliar o marcador, mas acabou perdendo muitas oportunidades e ficou apenas com a vitória pelo placar simples.

O jogo de volta acontece no estádio Durival Britto no dia 18 de março. Edição: Fábio Lisboa/ EBC