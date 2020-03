‘Música na Feira’ continua neste domingo no ritmo do chorinho, em Resende

Show desta vez será com o grupo ‘Nó nas Cordas’ e conta com participação da cantora Mariana Gomes, a partir das 10h; primeira edição de 2020 foi um sucesso

O projeto ‘Música na Feira’ continua neste próximo domingo, dia 15, com mais atrações, após o retorno para a temporada 2020 ocorrido na última semana. Na segunda edição do ano, a programação tem o ritmo do chorinho com o grupo Nó nas Cordas. O ‘Música na Feira’, que se tornou tradicional no município, é realizado através da parceria entre a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda e a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.

O show do grupo Nó nas Cordas será a partir das 10h e terá também a participação da cantora Mariana Gomes. O público que estiver na Feira Livre da Beira Rio e no deck, próximo à Ponte Velha poderá se divertir com os sucessos do chorinho, gênero musical que mistura diversos instrumentos como bandolim, cavaquinho e pandeiro.

SUCESSO NO RETORNO

O ‘Música na Feira’ fechou 2019 em alta e retornou no último fim de semana mantendo a mesma pegada. Segundo a Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, o projeto foi um sucesso de público, contando com atrações para variados estilos e gostos. A primeira edição do ano contou com shows de Silvão Total União, Garage 443, Xoxote, Quartetum Brasil e uma Jam Session das Mulheres.

O projeto ‘Música na Feira’ acontece sempre aos domingos e busca promover a cultura, valorizando os artistas regionais, além de estimular a economia do município.

Serviço

‘Música na Feira’ com Nó nas Cordas e participação de Mariana Gomes

Dia: 15/03 (domingo)

Horário: 10h

Local: deck, Calçadão da Avenida Nova Resende, Campos Elíseos

Entrada franca