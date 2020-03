Postos voltam a ficar abertos em horários estendidos em Resende

Objetivo é atender mulheres que desejam fazer o exame preventivo ou quem tem de atualizar a carteira de vacinação

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, vai promover a primeira etapa de março do projeto que promove a abertura de unidades de saúde fora do horário comercial. Pela iniciativa, postos e outros pontos de atendimento ficarão com as portas abertas das 17 às 21 horas, nesta quarta-feira, dia 11. O objetivo é atender mulheres que desejam fazer o exame preventivo ou quem tem de atualizar a carteira de vacinação, mas não encontra tempo no horário normal de funcionamento da rede pública de saúde.

Nesta edição, serão beneficiados moradores de oito bairros, comunidades ou distritos de Resende. Estarão abertas as unidades da Itapuca, Manejo, PSF Cidade Alegria (Caixa D’água), PSF Clínica da Família, PSF Jardim Primavera, Engenheiro Passos, Posto de Saúde Resende, PSF Morro do Cruzeiro. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o público-alvo permanece sendo o formado por mulheres com idade entre 25 e 64 anos, que é a faixa etária mais recomendada a fazer o preventivo. No entanto, o atendimento está previsto a todas as mulheres que forem às unidades com o cartão SUS.

A secretaria apontou ainda que os procedimentos ofertados envolvem uma série de exames, que são considerados fundamentais para um diagnóstico precoce de câncer de mama e câncer no colo do útero. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o cronograma inclui o Papanicolau, teste físico das mamas e orientações do autoexame. O resultado do exame preventivo tem previsão para ficar pronto entre 30 a 45 dias e pode ser retirado pela paciente no posto de saúde onde foi realizado.

Caderneta de vacinação

Além disso, com exceção do posto de Saúde Resende, as unidades que ficarão abertas até mais tarde estarão também com o trabalho de atualização da caderneta de vacinação. A ação é importante para que toda a população tenha a chance de se imunizar contra doenças como sarampo e febre amarela, por exemplo. Com essa medida, a prefeitura busca beneficiar principalmente as pessoas que trabalham em horário comercial ou que estão com a agenda muito apertada.