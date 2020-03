Banco de sangue precisa de doadores em Volta Redonda

Objetivo é atingir a meta ideal de 30 doadores por dia

Para aumentar o estoque, o Banco de Sangue de Volta Redonda está realizando uma campanha para incentivar o aumento de doações.

O abastecimento ideal seria atingido se 30 pessoas fizessem a doação diariamente e, segundo a coordenadora da unidade, Rosimere Herdy Guedes Cardoso, houve uma queda de 30% no estoque. “Todos os tipos sanguíneos foram afetados, principalmente O-, A-, B- e AB-. Vale lembrar que a doação é um ato de amor e que cada doador pode salvar três vidas”, disse a coordenadora.

O intervalo mínimo entre doações é de dois meses para homens e três meses para mulheres. “Os homens podem doar no máximo quatro vezes durante o ano e as mulheres três vezes nesse mesmo período. Já para pessoas com mais de 60 anos, o intervalo mínimo entre as doações é de seis meses”, explicou Rosimere.

O sangue coletado no Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda atende o Hospital São João Batista, o Hospital Municipal Munir Rafful, o Hospital do Idoso e o Cais Aterrado, da Rede Municipal de Saúde, e os pacientes do Programa Unacom, no Hinja, em Volta Redonda; além do Hospital Municipal de Pinheiral e da Agência Transfusional, que fica no Hospital Municipal Flávio Leal, em Piraí.

O secretário Municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, explica que a coleta de sangue é rápida e um ato de solidariedade. “É importante que as pessoas compareçam ao banco de sangue de forma sistemática e regular para que sempre tenhamos em estoque todos os hemocomponentes prontos para uso. Ajude o nosso município a manter o número ideal de sangue”, solicitou o secretário.

O Banco de Sangue fica no Hospital São João Batista, Rua Nossa Senhora das Graças, número 235, bairro São Geraldo, e funciona de segunda à sexta-feira, das 7 às 13h. O telefone para contato é (24) 33394242, ramais: 235/236.

DICAS PARA DOAR SANGUE – Sentir-se bem, com saúde; apresentar documento com foto – em caso de menor de idade é necessária autorização do responsável, que pode ser adquirida no próprio hemonúcleo e apresentar documento original da pessoa que assinou o documento; ter entre 16 e 69 anos com peso acima de 50 quilos.

No dia da doação é importante não estar em jejum; fazer repouso mínimo de seis horas na noite anterior à doação; não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação; evitar fumar por pelo menos duas horas antes e depois da doação; e evitar ingestão de alimentos gordurosos.