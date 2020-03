Barreira Fiscal prende passageiro com drogas em ônibus de viagem

Agentes da Barreira Fiscal do posto de Timbó, em Itaperuna, apreenderam 1,5kg de maconha e três pinos de cocaína, nesta quinta-feira (12/3), com um passageiro de ônibus de viagem. A droga foi encontrada no interior do veículo que iria para Bom Jesus de Itabapoana (RJ). Ele foi conduzido à 143ªDP (Itaperuna) onde foi autuado por tráfico de drogas e ficou preso à disposição da justiça.

“Apreensões como essas são resultado da ampliação nas abordagens realizadas pela Operação Barreira Fiscal nas divisas do estado”, afirma o subsecretário de Governo, delegado Marcelo Bertolucci.