Em clima tenso, vereadores se defendem das acusações nas redes sociais, em Volta Redonda

O clima na Câmara de Vereadores de Volta Redonda continua tenso depois da divulgação, na quarta-feira, dos supostos nomes do presidente da Câmara Municipal Nilton Alves de Faria, o Neném (PSB) e Carlinhos Santana (Solidariedade), como os dois parlamentares supostamente envolvidos na tentativa de extorsão sofrida pelo prefeito Samuca Silva, cometida pelo vereador Paulinho de Raio X, no último sábado, em um escritório no Pontual Shopping, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

Ao ser divulgado por um jornal local, os dois citados foram para as redes sociais para rebater as acusações sofridas. Neném chegou a postar em suas redes sociais uma nota de esclarecimento se defendendo das acusações.

– Não tenho, nunca tive e jamais terei qualquer tipo de envolvimento em esquemas de extorsão ou armações políticas. Cabe à Justiça determinar onde começou a extorsão. Isso virou uma grande armação para salvar um governo arruinado diante da opinião pública – disse Neném.

O presidente da Câmara Municipal foi mais adiante, criticando o prefeito Samuca Silva.

– Quero lamentar que nossa cidade esteja sendo obrigada nos últimos três anos a conviver com pessoas de nível tão baixo quanto o praticado pelo atual prefeito Samuca Silva e o vereador Paulinho do Raio-X. Em quatro mandatos, jamais pedi propina, jamais me pediram propina e jamais me ofereci para receber propina. Isso é coisa de bandido. Se alguém, como o vereador Paulinho do raio-X pediu propina ao prefeito Samuca Silva, é porque tinha esperança de receber. Isso, por si só, é lamentável.

Neném deixou claro que teve acesso ao termo de declaração que o prefeito Samuca prestou à Coordenação de Investigação de agentes com foro especial, onde há o relado dos fatos ocorridos com o parlamentar. “Nesse depoimento o prefeito cita o meu nome algumas vezes. Depois voltou ao encontro onde Paulinho do Raio X disse ao prefeito que havia conseguido o contato e o apoio de mais dois vereadores, eu e o Carlinhos”, disse o presidente da Câmara de vereadores.

Neném disse que estava em seu sítio com familiares e que não tinha como atender a ligação de Paulinho do Raio X. “Paulinho do Raio X teria entrado em contato comigo no dia 29, entre os horários de 11 e 12 horas. Contudo, este é o primeiro ponto inverídico do depoimento do prefeito Samuca Silva, pois neste dia e horário eu estava no meu sítio com meus familiares, onde não tem sinal de celular” relatou o Neném.

Neném disse também que vai colocar o seu telefone à disposição da Justiça. “Coloco o meu telefone a disposição das autoridades competentes, inclusive com a quebra do sigilo telefônico, para demonstrar que este contato telefônico nunca ocorreu entre eu e Paulinho de Raio X” desabafou Neném.

Outro ponto destacado foi quando Samuca afirmou que o interlocutor seria o parlamentar.

– No depoimento do prefeito Samuca Silva, este afirma que nunca teve contato direto para tratar desse assunto específico, mas que o vereador Paulinho do Raio X seria o meu interlocutor. Trata-se, porém, de mais uma mentira amplificada pelo prefeito, não havendo nenhuma prova de que eu tenha ligação com o vereador Paulinho do Raio X, e muito menos tenha autorizado ele falar em meu nome sobre qualquer assunto, de qualquer natureza – finalizou com o parlamentar, presidente da Câmara de Vereadores, de Volta Redonda.

Neném anunciou que, nesta quinta, entrará com uma queixa-crime por calúnia e difamação contra Samuca, Vai entrar também com uma interpelação judicial para que Paulinho se manifeste acerca das informações contidas no depoimento do prefeito prestado à Polícia Civil sobre o caso. Disse ainda que vai solicitar à Justiça a quebra de seu próprio sigilo telefônico, de Paulinho e de Samuca.

Carlinhos também utilizou as redes sociais para se defender

O vereador Carlinhos Santana, do Solidariedade, usou as redes sociais para se defender e chegou a atacar o prefeito Samuca Silva. Ao lado da sua família, duas filhas e a esposa, o parlamentar disse que não compactua com falcatruas. “Vou até as últimas consequências e tenho muita confiança na Justiça. Se alguém usou o meu nome indevidamente vai pagar na Justiça. Ninguém vai sujar a minha imagem. Vou provar a minha inocência. Deixo o meu sigilo telefônico quebrado se a Justiça quiser. Estou à disposição de vocês”, finalizou o parlamentar bastante revoltado.