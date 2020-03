Polícia Civil realiza reconstituição da morte do cabo Leonardo, em Volta Redonda

A Polícia Civil realizou na tarde desta quinta-feira, a reconstituição do assassinado do cabo Leonardo Pinho da Silva, morto no último dia 22 de janeiro, na Rua 15, no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Civil, a reconstituição ajuda os agentes a entender a ordem cronológica e identificar possíveis versões contraditórias.

O policial militar que sobreviveu e policiais civis participaram da ação. Também participaram Membros do Ministério Público, advogados do sobrevivente, do suspeito e outras autoridades, para que os trabalhos ocorressem de forma necessária. O laudo com a conclusão deverá ser entregue em no máximo 30 dias.