Reforma da Escola Municipal Tocantins é entregue à população de Volta Redonda

Entrega foi realizada através do programa ‘Orgulho de Volta’

Mais um investimento na área de educação foi entregue à população de Volta Redonda pelo programa ‘Orgulho de Volta’, nesta quarta-feira, dia 11. A Escola Municipal Tocantins, no bairro Retiro, foi reformada e passou por obras de pintura das salas de aula, pátio, corredor e toda área externa, e ainda reforço estrutural de duas salas. No local estudam mais de 500 alunos, sendo oito turmas na parte da manhã e oito de tarde.

O prefeito Samuca Silva comentou que a educação sempre foi vista como prioridade pelo governo municipal. “Estamos nos esforçando muito para entregas escolas cada vez melhores. Esse mês já entregamos vários investimentos para a educação e ainda tem muito mais por vir. Mais de 40 unidades já receberam algum tipo de melhoria estrutural”, contou.

A diretora da unidade escolar, Angélica Gomes Teixeira, agradeceu os investimentos feitos na escola. “É uma alegria está aqui hoje junto com a comunidade, participando da entrega da reforma. A gente precisa sempre fortalecer a nossa escola e trazer cada vez mais enriquecimento para o aprendizado dos alunos”, disse.

A cerimônia foi marcada por apresentação de três alunas e pela presença de familiares. “A escola ficou alegre e bonita. A minha filha gosta muito de estudar aqui e tenho certeza que está amando ver tudo arrumado”, comentou Priscila Aparecida Ramos, mãe da Larissa de 13 anos.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Rita Andrade, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da Escola Tocantins é o mais alto do município. “É um prazer ver o retorno dos investimentos que a gente faz, ainda mais na área de educação”, afirmou, ressaltando que a quadra do colégio também será reformada. A previsão é que obra aconteça em julho.