Técnico do Samu é atingido por tiro em Volta Redonda

Um técnico de enfermagem do Samu, de 30 anos, foi atingido com um tiro, na manhã desta quinta-feira, na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. O rapaz estava vindo de Rio Claro, depois de um plantão, quando teve o carro alvejado por disparos. Ele estava indo para o Cais do Aterrado.

Segundo informações obtidas pela reportagem, ele estava passando pelo contorno, quando teve o seu carro atingido pelos disparos. Ele teve ferimentos no tórax e na face, provocadas pelos estilhaços.

Ele foi até o Hospital da Unimed, onde recebeu os primeiros socorros. Depois foi transferido para o Hospital São João Batista.