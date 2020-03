Asfalto de Volta segue em ritmo acelerado em Volta Redonda

Trabalhos de asfaltamento e obras de drenagem estão intensificados em diversos pontos da cidade

A Prefeitura de Volta Redonda segue atuando em ritmo acelerado com o programa Asfalto de Volta. Nesta sexta-feira, dia 13, as equipes estiveram em diversos pontos da cidade com novas intervenções e dando continuidade a obras de drenagem e asfaltamento. O objetivo é acelerar os trabalhos e melhorar as condições das vias para os motoristas. Um dos locais que recebeu asfaltamento foi o bairro Ponte Alta, onde as equipes atuaram próximo à passarela. Na Vila Santa Cecília, os trabalhos aconteceram na curva em frente ao Hospital do Idoso. O asfaltamento também foi realizado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, próximo ao trevo de acesso ao bairro Santa Cruz, e na Avenida Paulo de Frontin, nas proximidades da descida da ponte Pequetito Amorim.

“Estamos dedicados em atender todos os pontos que precisam de asfaltamento e estamos conseguindo melhorar as condições das vias. Algumas intervenções são pequenas e outras envolvem melhoria da estrutura, mas o trabalho foi intensificado e a melhora será contínua nas ruas de nossa cidade”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

As equipes também continuaram com ações na Rodovia dos Metalúrgicos, asfaltando próximo ao trevo de acesso à Rodovia Presidente Dutra, e dando prosseguimento às obras de drenagem na Avenida Arlindo Francisco Soares, de acesso da BR-393 ao bairro Santo Agostinho. Essa é a primeira parte da obra, que conta com duas intervenções de drenagem – com colocação de novas tubulações – para evitar acúmulo de água na via e degradação rápida do asfaltamento. Após a obra, será aplicada a nova camada de asfalto.

“Há muito tempo vem acontecendo problemas aqui na via e faziam trabalho paliativo. Hoje está sendo feito um trabalho definitivo e com certeza teremos melhorias para a entrada do bairro. Agradeço ao prefeito Samuca Silva e secretários por esse grande trabalho”, disse o presidente da Associação de Moradores do Santo Agostinho, Divino dos Santos.

O programa Asfalto de Volta inclui, além de operações rotineiras de asfaltamento e tapa-buracos, seis contratos de recapeamento e reconstrução de solo, em seis frentes de trabalho, no valor de R$ 15 milhões. Os trabalhos incluem retirada de camada antiga de asfalto, tratamento de solo e colocação de novos pavimentos.

Interdições no domingo no Três Poços e na Vila Santa Cecília

Neste domingo, dia 15, a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) e com apoio da Guarda Municipal, vai interditar duas vias importantes vias da cidade para acelerar os trabalhos do programa Asfalto de Volta. No bairro Três Poços, a interdição acontecerá na Avenida Paulo Erlei Abrantes das 7h às 17h. Na Vila Santa Cecília, a Rua 33 ficará interditada a partir das 7h e a previsão é que a interdição termine às 16h. A orientação é para que os motoristas utilizem vias alternativas.

“Estamos aproveitando o tempo sem chuva para intensificarmos os trabalhos de asfaltamento e colocar as ruas de nossa cidade em boas condições para todos. O trabalho não para”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

No sentido Volta Redonda-Pinheiral, a Avenida Paulo Erlei de Abrantes terá dois pontos de bloqueio. O primeiro será próximo ao ginásio do bairro, para que veículos pesados possam fazer o retorno pela Rua Jerusalém. A segunda interdição acontecerá próximo à Rua Votorantim. Para quem segue no sentido Pinheiral-Volta Redonda, o bloqueio para os veículos acontecerá próximo à Rua Figueira. Como alternativa à Paulo Erlei de Abrantes, os motoristas podem utilizar a Rua Érica Berbet.

A Avenida Paulo Erlei está passando por obras de drenagem e asfaltamento com investimento de aproximadamente R$ 3,5 milhões. A obra vai permitir o menor acúmulo de água na avenida e, consequentemente, o asfalto vai durar mais tempo.