Atropelamento deixa bebê com ferimento grave em Barra Mansa

Um bebê, de apenas um ano, está em estado gravíssimo, após ser atropelado por uma caminhonete na noite de quinta-feira, na Rua Arthur Chiesse, marginal da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Monte Cristo, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Militar, a mãe estava atravessando a rua com a criança no colo quando foi atingida pelo veículo. Com o impacto o menino foi arremessado cerca de cinco metros e bateu com a cabeça no asfalto.

Uma pessoa que estava passando pelo local levou a criança para Santa Casa de Misericórdia. Durante o trajeto, uma viatura da Polícia Militar estava passando e foi acionada. Os policiais militares foram até a Santa Casa.

No trajeto, o bebê teve uma parada cardíaca. Um policial percebeu que o menino estava sem sinais vitais e conseguiu reanimar a criança com uma massagem cardíaca.

Na boca da criança foram retirados cacos do vido do para-brisa. O bebê continua internado, ainda em estado grave. O motorista acusado do atropelamento fugiu, mas foi localizado. Ele foi submetido ao teste de bafômetros que deu positivo. A caminhonete estava com o para-brisa quebrado.