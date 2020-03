Parque da Cidade está abandonado em Barra Mansa

O Parque da Cidade (Parque Natanael Geremias) está necessitando de uma atenção por parte da prefeitura de Barra Mansa. A situação vem se agravando e o parque está totalmente abandonado. Matos, entulhos, veículos apreendidos pela Guarda Municipal e Polícia Civil de Barra Mansa estão abandonados em local que não possui cobertura.

O mato tomou conta do local e muitos materiais inservíveis são descartados no Parque da Cidade tornando o ambiente com risco de cobras e outros insetos. As fotos foram enviadas por um leitor que teve acesso ao Parque da Cidade e foram enviadas à empresa jornalística Destaque Popular. O advogado Paulo César Alves, está indignado com o que viu no local e pretende cobrar das autoridades.

– Aqui deveria ser um lugar de lazer e convivência para as famílias, jovens e crianças. Não tem uma pista de caminhada e nada que possa embelezar o local. Defendo também o plantio de árvores e o paisagismo – definiu Paulo César Alves.