PM prende motorista que atropelou mãe e bebê no bairro Monte Cristo

Policiais militares prenderam na noite de quinta-feira, um homem, que não teve o nome revelado, suspeito de ter atropelado uma mulher que estava com seu bebê no colo, de apenas 1 ano, na pista auxiliar da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Monte Cristo, em Barra Mansa.

Segundo populares, o homem conduzia uma picape e após o atropelamento não parou para prestar ajuda. Ele fugiu do local após o acidente. A Polícia Militar foi ao local e a mãe da criança descreveu o veículo atropelador e os agentes passaram a procurar pelo suspeito.

Pouco depois, os policiais militares conseguiram encontrar a caminhonete com o para-brisa trincado. O motorista foi levado ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 287 da Dutra, em Floriano, onde foi constatado no teste do etilômetro (bafômetro) o consumo de álcool.

Confirmado o estado de embriaguez ao volante, os agentes levaram o suspeito até a Delegacia de Polícia, onde foi feito um Boletim de Ocorrência de Trânsito. O motorista foi indiciado por lesão corporal e por dirigir sob efeito de álcool, permanecendo preso.

A mãe e a criança foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia.