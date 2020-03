Polícia Militar apreende drogas em Volta Redonda

Policiais militares detiveram na noite desta quinta-feira, depois de denúncia, um homem que estaria armado na Rua Barão de Mauá, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. O GAT (Grupamento de Ações Táticas) e o Serviço Reservado, foram até o local e montaram um cerco, mas o suspeito conseguiu escapar. Após buscas os agentes lograram êxito e prenderam o suspeito.

Com ele os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm com numeração raspada; um carregador alongado com 17 munições, 48 pinos de cocaína, 15 frascos de cheirinho da loló, touca ninja, rádio de comunicação e uma base para o equipamento.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde o caso foi registrado.