Witzel decide pela suspensão das aulas em todo o Estado do Rio

O governador Wilson Witzel e o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, decidiram pela antecipação do recesso escolar, que seria no meio do ano, para este mês de março. A decisão foi tomada na coletiva realizada nesta sexta-feira, no Palácio da Guanabara, no bairro Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

A partir desta segunda-feira, as unidades escolares irão suspender as aulas. O retorno das atividades ainda está sendo articulado para acontecer nos próximos 15 dias, podendo ser prorrogado para mais 15, segundo as primeiras informações do Governador do Estado, Wilson Witzel. A antecipação se deve o aumento crescente do coronavírus.