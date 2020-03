PRF e Polícia Militar prendem suspeitos com drogas na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal e a Policia Militar prenderam no final da manhã deste sábado, por volta das 10h50min, um homem, de 46 anos, conduzindo uma Parati , com placa de Resende, no km 228, da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí.

Durante a abordagem o condutor apresentou informações contraditórias e nervosismo, ensejando uma busca minuciosa no interior do veículo.

No compartilhamento oculto no painel os policiais encontraram 186 papelotes de cocaína e seis pequenos tabletes de maconha. O homem foi levado para a delegacia.