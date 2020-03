Carreta pega fogo na descida da Serra das Araras

Uma carreta pegou fogo na manhã deste sábado, no km 222, da Rodovia Presidente Dutra, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí. Como precaução a pista foi interditada a partir do km 227, no Posto da PRF. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros estão no local do incêndio.

O incêndio foi controlado rapidamente pelos bombeiros. A PRF informou que ninguém ficou ferido. A pista foi parcialmente liberada e o trânsito fluiu em meia pista até a retirada da carreta. Segundo policiais rodoviários federais, o incêndio atingiu parcialmente a cabine do cavalo-trator e não atingiu o semirreboque (compartimento de carga). Foto: Ferrão