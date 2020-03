Carro é furtado em Volta Redonda

Um carro foi furtado no fim da manhã deste sábado, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O crime aconteceu na Rua Maria Cesar Di Biase, nas proximidades da UGB. Segundo o boletim de ocorrência registrado na delegacia, o dono do veículo, o VW/Gol, placa KMK 6830, de cor branca, estacionou o automóvel e, ao retornar, após dez minutos, o carro não estava mais no local, constatando o furto.

Qualquer informação sobre o paradeiro do carro pode ser passada ao 190 da Polícia Militar, ou ao número do dono, que é (24) 9 9944-0863.