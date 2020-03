PRF prende estelionatário com bilhetes falsos de loteria em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento quando por volta das 00h40min, deste sábado pararam um veículo Land Rover/Evoque com placa de São Paulo, no km 226, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Durante a abordagem, o condutor, de 21 anos, alegou estar viajando de São Paulo para Copacabana (Rio de Janeiro), para encontrar com amigos. Desconfiados os policiais iniciaram uma busca mais incisiva e encontraram dentro de um envelope, oito bilhetes de loteria da Caixa Econômica Federal (CEF) referentes ao concurso da Quina, sendo que as dezenas impressas nos comprovantes eram exatamente as sorteadas nos concursos anteriores do mês de fevereiro de 2020.

Os códigos de barras dos bilhetes eram todos idênticos. Foram encontrados também um cheque no valor de R$4mil, cópia da CNH de uma mulher que tem duas passagens pelo crime de estelionato, cartões de uma loja, fotos 3×4 de um homem não identificado e envelopes tipo Sedex dos Correios.

O condutor foi levado para a Delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda. Na DPF foi verificado que a cópia da CNH da mulher encontrada no interior do veículo, se trata de pessoa que já é investigada por fraude do bilhete premiado.