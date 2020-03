PRF prende homem com mandado de prisão expedido pela Justiça, em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam na tarde deste sábado por volta das 17h50min, o condutor de um VW Gol, de 32 anos, com placa de Resende, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Ao ser realizada consulta nos sistemas foi constatado haver um mandado de prisão em aberto em seu desfavor expedido em 6 de novembro de 2018 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com validade até 20 de fevereiro de 2036, pelo crime de tráfico de drogas. Foi dada voz de prisão ao suspeito e a ocorrência encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa.