Acidente entre ônibus e caminhão deixa cinco feridos em Angra dos Reis

Uma colisão envolvendo um caminhão e um ônibus deixou cinco pessoas feridas, na madrugada deste sábado, na BR-101 (Rodovia Rio-Santos), na altura do km 508, na Gamboa do Bracuhy, em Angra dos Reis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus colidiu contra o caminhão que ficou com sua lateral totalmente destruída.

O ônibus levava estudantes universitários para uma instituição de educação. Os feridos foram socorridos e levados para o Hospital da Praia Brava. Apenas uma vítima continua internada na unidade hospitalar com uma fratura na clavícula. O estado de saúde da vítima e estável e deve ter alta ainda hoje.