‘Asfalto de Volta’: Nove vias recebem recapeamento neste sábado

Equipes da Prefeitura de Volta Redonda estão atuando todos os dias da semana

As equipes de recapeamento asfáltico da Prefeitura de Volta Redonda estão atuando em diversos pontos da cidade. Neste sábado (14/3), os bairros Jardim Amália, São João, Santa Cruz, Três Poços, Monte Castelo e São Geraldo receberam as ações do programa ‘Asfalto de Volta’. Com recursos próprios, esse é o maior programa de pavimentação dos últimos vinte anos na cidade.

“Estamos trabalhando todos os dias, com investimentos concentrados na estrutura viária da cidade, na preparação do solo e na renovação do asfalto. E aproveitando que a chuva deu uma trégua aceleramos os trabalhos”, disse o prefeito Samuca Silva.

As ações são realizadas com o apoio da Guarda Municipal e da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU).

Moradores do bairro Monte Castelo acompanhavam as intervenções e aprovaram a ação. “É um asfalto antigo e, com essa chuvarada, acabou cedendo e aparecendo os buracos, não aguentando os veículos. E tem que ser assim, um trabalho bem feito”, disse o aposentado José Werneck, 88 anos.

Três Poços

Na Rua Érica Berbet, em Três Poços, a Prefeitura de Volta Redonda está realizando obra de drenagem e melhoria da via. Já a Avenida Paulo Erlei Abrantes segue em obras, com serviço de fresagem asfáltica e, por isso, estará interditada neste domingo, dia 15, das 7h às 17h.

Asfalto

Neste sábado, dia 14, a equipes atenderam as seguintes vias:

Rua Fleming, no bairro São João

Rua Papa João XXIII e Capitão Benedito Lopes Bragança, no bairro São Geraldo

Ruas Papa Paulo VI, Florência de Abreu e Cristovão Colombo, no bairro Jardim Amália

Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz

Avenida Paulo Erlei Abrantes e Érica Berbet, em Três Poços

Por Afonso Gonçalves, fotos de Evandro Freitas