O ciclista Hilton Pereira, de 54 anos, morreu atropelado na manhã deste domingo (15), na altura do km 235 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Santa Amália, em Vassouras. Segundo informações do local, o ciclista estava pedalando no acostamento quando caiu do lado da pista. Uma carreta passou por cima dele.

Hilton que era pastor e enfermeiro trabalhava em Vassouras. O corpo de Hilton foi removido e levado ao Instituto Médico Legal de Barra do Piraí.