Homem é assassinado em Volta Redonda

Bertoldo de Souza, de 48 anos, foi assassinado a tiros no início da manhã deste sábado, na Rua I, no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda. Populares disseram as policiais militares que ouviram disparados provocados por arma de fogo por vota das 6h30min. Os agentes foram rapidamente ao bairro, mas quando chegaram o homem já estava morto.

Um policial civil esteve no local e após a perícia o corpo foi removido para Instituto Médico Legal (IML) em Três Poços, por um rabecão do Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado na delegacia da cidade e até o momento ninguém foi preso.