Idoso é preso suspeito de abuso de criança em Barra Mansa

Um idoso, de 67 anos, foi preso na noite de sexta-feira, suspeito de ter abusado de uma criança de 6 anos no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. Segundo apurou os policiais militares, o suspeito era companheiro da avó da menina. A mãe da criança fez a denúncia quando a criança estava sendo atendida no Hospital da Mulher, em Barra Mansa.

Ao tomar conhecimento, profissionais do hospital comunicaram o fato à polícia que foi até o local onde já encontrou o acusado com ferimentos provocados por populares. Ele teve uma fratura no nariz e lesões no rosto. O suspeito foi levado para Santa Casa na viatura policial. Após o atendimento ele foi conduzido à Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde já havia um registro contra ele por abuso contra outra criança.

Segundo informou os policiais militares, a menina foi levada ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, para o exame de corpo de delito. O resultado deve sair nas próximas horas. Foto: Redes Sociais