PRF apreende carretinha adulterada na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em trabalho de fiscalização de rotina abordou na manhã deste domingo, por volta das 8h30min, uma van Renault Master MBUS, com placa de São Paulo, tendo na traseira, um veículo conhecido como “carretinha”, no km 273, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Durante fiscalização, os agentes fizeram uma inspeção minuciosa em ambos os veículos. Nenhuma restrição foi encontrada na van. Porém, na carretinha foi verificado que a numeração do chassi não batia com o cadastro do sistema, além, além de apresentar indícios de adulteração.

Diante da constatação, o condutor foi detido e a ocorrência foi encaminhada para 90ª DP de Barra Mansa por adulteração de sinal identificador de veículo.