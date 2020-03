PRF prende homem com mandado de prisão em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde deste domingo, por volta das 15h45min, o condutor de uma caminhonete Fiat Strada Working, de 42 anos, com um mandado de prisão expedido pela Justiça, no km 317, da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Itatiaia.

Durante abordagem os policiais rodoviários federais constataram no sistema que o condutor tinha um mandado de prisão expedido em 08 de janeiro de 2020 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com validade até 08 de janeiro 2036, pelos crimes de roubo (artigo 157), receptação (artigo 180) e associação criminosa (artigo 288).

Diante do exposto, o homem foi preso e conduzido para a 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia para as devidas providências pela polícia judiciária.