Acesso a CMVR está limitado por causa do coronavírus

A Câmara Municipal de Volta Redonda decidiu limitar a presença do público nas sessões que são realizadas as segundas, terças e quinta-feira, de acordo com o Decreto Estadual Nº 46970, de 13 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente do novo Coronavírus (Covid-19).

O acesso será permitido apenas para vereadores, assessores e imprensa. Ficou decidido também que não haverá expediente nas dependências do Legislativo, nesse período, nas quartas e sextas-feiras.

Serão suspensos também os eventos relacionados à atividade legislativa, Sessões Solenes, Audiências Públicas e demais evento relativos às entidades civis a serem posteriormente agendados a partir de 1º de abril do corrente ano.