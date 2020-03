Acidente entre carro e moto deixa três feridos em Angra dos Reis

Um acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira, envolveu um carro e uma moto na Estrada da Banqueta, no bairro Banqueta, em Angra dos Reis. Com a colisão poste caiu e deixou três pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros esteve no local e atendeu um casal, de 42 anos (condutor da moto) e uma mulher, de 36 anos, que estava na garupa da moto. Eles foram levados para o Hospital Geral da Japuíba.

Segundo a unidade hospitalar, o homem sofreu uma fratura no pinho esquerdo e a mulher uma fratura no fêmur esquerdo. Populares socorreram a vítima que estava no carro. Ela também foi levada para o mesmo hospital. O fornecimento de energia elétrica ficou interrompido em várias localidades. Foto: Redes Sociais