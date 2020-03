O VW/Gol, branco, furtado por bandidos na manhã de sábado no bairro Aterrado, em Volta Redonda, foi encontrado no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. O veículo foi encontrado na madrugada deste domingo e estava sem as rodas, bateria e o aparelho de som.

O veículo foi levado quando o motorista saiu por 10 minutos depois de estacionar na UGB. Quando retornou o carro já tinha sido furtado. O veículo foi removido por um guincho e levado à delegacia de polícia de Barra Mansa.