Polícia Militar apreender carro com registro de roubo em Barra Mansa

Policiais militares abordaram na tarde de domingo, um veículo Meriva placa DXA-4672 (SP), dirigido por um homem de 27 anos, na Rodovia Presidente Vargas, no Monte Cristo, em Barra Mansa. O motorista contou aos policiais que o carro era seu, mas não portava nenhuma documentação de comprovação.

O caso foi levado para a delegacia de Barra Mansa, onde foi constado que o Meriva teve a numeração do motor alterada e que consta roubado no dia 29 de dezembro de 2011 na cidade do Rio de Janeiro.

Segundo a ocorrência feita na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, o motorista, ficou preso por receptação. Foto: Polícia Militar