Porto Real edita novo decreto de contenção ao Covid-19

Tendo como base as medidas sanitárias adotadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pelo Ministério da Saúde, o prefeito Ailton Marques editou novo Decreto Municipal (2433/20) visando a contenção do coronavírus, em Porto Real. Entre as novas determinações estão o cancelamento das férias dos profissionais de saúde do município, a permissão para a suspensão de cirurgias eletivas (caso haja necessidade) e a criação de um grupo de trabalho específico para acompanhamento das ações de combate ao COVID-19. “Estamos atentos às normas e procedimentos adotados em todo o país. Porto Real vai seguir à risca as orientações das autoridades sanitárias para diminuir ao máximo os riscos para a nossa população e permitir que o nosso sistema de saúde pública trate aqueles que adoecerem da melhor forma possível”, afirmou o prefeito.

Além das medidas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, o novo decreto detalha as restrições à aglomeração de pessoas no município. Fica vedada a realização de eventos esportivos, culturais e educacionais e similares, ao ar livre ou em recinto fechado. Como medida complementar, o município encaminhará comunicação específica às entidades religiosas do município dando ciência do teor do decreto e recomendando atividades religiosas não presenciais, enquanto durarem as restrições definidas pelo Ministério da Saúde.

A exemplo de outras entidades públicas, a rotina de trabalho na Prefeitura também sofrerá alterações. Foram canceladas todas as viagens de servidores municipais a trabalho e reuniões em outras cidades, excetuando casos de saúde ou extrema necessidade. As reuniões de pessoas na própria sede da Prefeitura ou das secretarias municipais só podem ser realizadas com autorização dos secretários municipais. A diminuição na frequência de reuniões também é uma recomendação às empresas sediadas no município.

Por decisão dos secretários municipais, a rotina de trabalho nas repartições também será alterada. Será estimulado o trabalho em casa e a escala de trabalho, com rodízio de pessoal, mantendo o atendimento normal das 8h às 17h, aos moradores. “É importante dizer que o servidor no chamado “home office” estará à disposição do município para o trabalho à distância”, comentou o prefeito Ailton Marques. O Decreto prevê ainda a limpeza sistemática das repartições públicas e a manutenção das janelas abertas e dos ambientes arejados.

Escolinhas Esportivas e Serviços de Convivência

Em atendimento ao Decreto Municipal, estão suspensas, no período de 16 a 29 de março, as seguintes atividades: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; ações do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); Escolinhas Esportivas do Município; atividades de contraturno da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo; da Casa do Imigrante e da Biblioteca Municipal. Os atendimentos do CRAS e do CREAS seguem através dos telefones: CRAS Novo Horizonte (24) 3353-1779; CRAS Fátima – (24) 3353-4186; CREAS – (24) 3353-1492. Seguindo as recomendações da Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário, os velórios no município terão uma hora de duração e será limitado o ingresso em recintos fechados a 10 pessoas por vez.