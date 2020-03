AAP-VR divulga providências de prevenção ao coronavírus

Atendendo a orientação do Ministério da Saúde, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda suspendeu os bailes, reuniões, eventos e qualquer atividade em grupo, assim como as visitas aos moradores da Instituição de Longa Permanência para Idosos João Miguel da Silva (antigo Asilo Dom Bosco).

Também estão suspensas as atividades na Sede Campestre Carombert Rocha Faria, no Centro de Saúde, da Vila Santa Cecília, no Centro de Prevenção à Saúde do Idoso, no bairro Nossa Senhora das Graças e no Posto Avançado de Barra do Piraí. No Centro Odontológico, haverá, apenas, atendimento de emergência.

“Todas estas medidas são necessárias para a prevenção, diante ao cenário atual do Coronavírus em nosso País. Estamos, portanto, cumprindo a nossa obrigação de prezar pela saúde dos nossos associados, funcionários e público em geral”, afirmou o presidente Ubirajara Vaz.