CSN emite nota sobre os cuidados com o coronavírus

A Companhia Siderúrgica Nacional emitiu uma nota de esclarecimento sobre as medidas que tem tomado com relação ao vírus Coronavírus e o Covid-19.

Segundo sua assessoria, a empresa vem adotando todas as medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Veja abaixo a nota da empresa CSN.

Nota da CSN

Neste momento de grande preocupação mundial com o coronavírus, a CSN vem esclarecer à população de Volta Redonda que a empresa adotou todas as medidas cabíveis recomendadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde. Tais medidas envolvem cuidados com a higiene, limpeza de mãos, limpeza das próprias unidades, acompanhamento médico, restrição de visitas, reuniões, viagens e contatos, análise de grupos de risco e difusão interna de medidas de prevenção.

Seguimos a normalidade na Usina Presidente Vargas, tomando medidas crescentes para proteger os nossos colaboradores e a sociedade local. Acreditamos que estamos dando nossa contribuição para a preservação dos empregos e da economia local e nacional. Estabelecemos um Comitê de Crise para monitoramento dos acontecimentos em tempo real e para podermos atuar com maior eficiência e eficácia.

Acreditamos que a melhor maneira de enfrentar o problema é, além das medidas citadas, trabalhar com informação e com transparência.

Não temos, ainda, confirmado nenhum caso da doença em Volta Redonda e precisamos fazer todo o esforço para que essa segurança seja mantida o máximo possível.

Estamos em contato com as autoridades locais, municipais e nacionais.

Reafirmamos que a CSN está aberta à colaboração para o bem-estar da cidade de Volta Redonda.

Companhia Siderúrgica Nacional