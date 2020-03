Idoso morre dentro de farmácia em Volta Redonda

O idoso José Maria Viana Campos, de 67 anos, morreu, possivelmente por infarto, dentro de uma farmácia localizada na Avenida Oscar de Almeida Gama, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Ele tinha acabado de deixar o Hospital do Retiro, onde se encontrava esperando atendimento, para comprar um medicamento para hipertensão.

O idoso teria dito a um dos pacientes, que aguardava também ser chamado, que estava com sua pressão muito alta e que necessitava comprar um medicamento. Foi até uma farmácia próxima ao hospital e, durante o atendimento, caiu e veio a óbito dentro do estabelecimento comercial.

A Polícia Militar esteve no local e aguardou a chegada da perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo para o IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços.

Segundo informou o diretor-médico do Hospital do Retiro, Paulo César Baltazar, o registro feito no hospital indica que o idoso já tinha histórico de hipertensão e diabetes. Ele chegou ao hospital por volta de 13h43min e um minuto depois já estava sendo atendido. Por volta de 13h49min passou pela classificação (amarela) e aguardava o chamamento, que nestes casos, demora em média 30 minutos. A não ser que ele esteja com dores; nesse caso, recebe um atendimento de urgência.

A pressão aferida estava em 16×8, sendo que a máxima estava um pouco alta. O HGT (glicose) estava com 99%, considerado dentro da normalidade.

Ele saiu do hospital e foi chamado até uma hora depois pela chamada programada pelo computador. A informação é de que ele saiu imediatamente depois de ser classificado.

O Hospital Municipal Munir Rafful, antigo Hospital do Retiro, está sendo administrado pela Organização Social (OS) Mahatma Gandhi.