Programa Asfalto de Volta amplia atuação na Rodovia dos Metalúrgicos

Equipes realizaram fresagem em grande trecho da via para receber asfalto; tapa-buraco também aconteceu em diversos bairros

As equipes do programa ‘Asfalto de Volta’ iniciaram uma obra importante nesta quinta-feira, dia 19, na Rodovia dos Metalúrgicos. Os trabalhos envolvem fresagem (corte de camada de pavimento asfáltico por meio de processo mecânico a frio) em um grande trecho da via. Os serviços iniciaram na altura do bairro São Geraldo. O trabalho consiste na retirada do pavimento antigo já danificado, a preparação do solo e a aplicação do novo pavimento. Além da fresagem, as equipes também estão realizando o tapa-buraco em outros pontos da Rodovia dos Metalúrgicos e nos bairros 207, 209 e São João.

“Sempre que possível, estamos ampliando os trabalhos, aproveitando que as fortes chuvas deram uma trégua. Estamos avançando e o trabalho não vai parar. Os motoristas já sentem as melhorias nas ruas da cidade”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

No acesso ao bairro Santo Agostinho pela BR-393, as equipes realizaram tratamento de base de solo para receber pavimentação. A obra no local contará com duas intervenções de drenagem – com colocação de novas tubulações – para evitar acúmulo de água na via e degradação rápida do asfaltamento. Após a obra, será aplicada a nova camada de asfalto.

O programa Asfalto de Volta inclui, além de operações rotineiras de asfaltamento e tapa-buracos, seis contratos de recapeamento e reconstrução de solo, em seis frentes de trabalho, no valor de R$ 15 milhões. Os trabalhos incluem retirada de camada antiga de asfalto, tratamento de solo e colocação de novos pavimentos.