Programa Asfalto de Volta chega a mais vias no Retiro em Volta Redonda

Serão investido R$ 2,5 milhões para vias do bairro

As equipes do programa Asfalto de Volta estiveram nesta sexta-feira, dia 20, no bairro Retiro, colocando massa asfáltica em áreas das avenidas Paulista e dos Mineiros. Ao todo, serão destinados R$ 2,5 milhões em recapeamento de vias do Retiro. A Avenida Jaraguá foi a primeira contemplada. Além das duas desta sexta-feira, serão atendidas as avenidas Beira-Rio, Ceará e Goiás.

“As fortes chuvas prejudicaram muito o Retiro no ano passado e estamos pavimentando os lugares que mais apresentaram problemas. Os trabalhos continuam também em outros pontos e a ação está melhorando as condições das vias de nossa cidade. Mesmo tomando todas as medidas necessárias nesse combate ao Novo Coronavírus, estamos de forma consciente seguindo com os serviços que nossa cidade tanto precisa”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

Na Rodovia dos Metalúrgicos, os trabalhos de fresagem continuam na pista de subida, próximo ao posto de gás. No bairro Três Poços, as obras de drenagem prosseguem na Avenida Paulo Erlei Abrantes. O objetivo é evitar que continue ocorrendo acúmulo de água na pista e a consequente deterioração rápida do asfaltamento.

O acesso ao bairro Santo Agostinho pela BR-393 também está recebendo serviços de drenagem. A obra no local contará com colocação de novas tubulações para evitar acúmulo de água na via e degradação rápida do asfaltamento. Após a obra, será aplicada a nova camada de asfalto.

Maior programa de recapeamento asfáltico da cidade com recursos próprios, o Asfalto de Volta terá investimento de R$ 15 milhões em trabalhos de retirada de camada antiga de asfalto, tratamento de solo e colocação de novos pavimentos.

Tapa-buraco – Enquanto a recomposição do asfalto prossegue, as equipes da prefeitura também atuam na operação tapa-buraco. Nesta sexta-feira, os trabalhos foram realizados nos bairros São Lucas (Rua 209) e Siderópolis (Rua 640), além do acesso ao Santo Agostinho e da Rodovia dos Metalúrgicos.

Por Raphael Martiniano, com fotos de Gabriel Borges. / Secom VR