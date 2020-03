Quatis registra primeiro caso suspeito de coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde informa que foi registrado o primeiro caso suspeito de COVID-19 de um morador de Quatis. O paciente, de 21 anos, foi atendido pelo Hospital São Lucas que, seguindo o protocolo, notificou o caso. A equipe da Secretaria monitora o paciente que se encontra sob quarentena em domicílio enquanto aguarda o resultado do exame realizado, conforme recomenda o protocolo do Ministério da Saúde.

O jovem viajou para a Argentina e voltou sentindo febre, tosse e falta de ar. A Prefeitura ressalta que não há caso confirmado do novo coronavírus no Município de Quatis até o momento. Mas reforça a recomendação das autoridades para que as pessoas permaneçam na segurança de suas casas, mantenham os cuidados com a higiene pessoal e evitem o contato social.