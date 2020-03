Vereador protocola indicação de prorrogação de pagamentos de impostos Volta Redonda

Luciano Mineirinho (PL) formalizou nessa quinta feira, 19, o pedido com o objetivo de possibilitar aos cidadãos um tempo maior para organizar suas finanças durante essa paralisação geral por conta do novo Coronavírus

Nesta quinta-feira, 19, o vereador de Volta Redonda, Luciano Mineirinho (PL), protocolou uma indicação para o prefeito Samuca Silva (PSC) sugerindo a prorrogação do prazo de pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) para empresas optantes pelo Simples Nacional e profissionais autônomos, conta de água e IPTU municipal.

De acordo com a indicação, nesse momento em que o Covid-19, o novo Coronavírus, avança de uma forma perigosa e se torna uma ameaça real para a saúde dos brasileiros, refletindo também de forma grave na economia, com empresas fechando e funcionários correndo o risco de demissão, entre outros transtornos, o mais prudente nesse momento é prorrogar esse prazo para que a população tenha mais tempo para organizar suas finanças.

– Muitos empresários deixarão de ter receita durante esse momento e funcionários estão sem saber se continuarão empregados ou não. O Governo Nacional já aprovou uma lei prorrogando os vencimentos do Simples Nacional de março a maio para outubro a dezembro. O governador está tomando medidas preventivas necessárias, mas que afetam diretamente a nossa economia em geral. O justo agora é adiar esses vencimentos e aliviar o bolso do cidadão voltarredondense – Declarou o vereador, que espera uma resposta positiva do prefeito, o mais rápido possível.