Morre vítima do acidente na Lúcio Meira

O médico (oftalmologista) Marcus Marassi, de 59 anos, morreu na noite de sexta-feira, no Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Ele se envolveu no acidente ocorrido na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no Jardim Amália II, em Volta Redonda. Ele, irmão do músico Julinho Marassi, dirigia um Fiat Uno que colidiu contra um Corsa, dirigido por um homem, de 29 anos. O carro dele foi atingido na porta do lado do motorista.

NOTA DA DUPLA JULINHO MARASSI E GUTENBERG

A Dupla Julinho Marassi e Gutemberg comunica aos fãs e amigos, que o show online marcado para hoje (21), às 21h foi cancelado, devido ao falecimento de Marcus Marassi, irmão do Julinho. Informamos que sepultamento será restrito à família e não será divulgado devido a pandemia do coronavírus. A dupla agradece a compreensão de todos e pede orações neste momento difícil para a família.

