Prefeitura de Resende implanta novo decreto de enfrentamento ao coronavírus

Documento, publicado nesta sexta-feira (20), prevê novas medidas de combate ao COVID-19, como fechamento de templos religiosos e o comércio

Em comunicado oficial, publicado nesta sexta-feira (20), a Prefeitura de Resende anunciou novas medidas para combater e proteger a população do novo coronavírus, doença de fácil contágio e que causa problemas respiratórios. Desde a publicação, estão valendo determinações como o fechamento, por 15 dias, de templos religiosos, lojas de conveniência e do Mercado Popular do município, que fica próximo a Rodoviária Velha.

Já a partir deste sábado (21), todos os comércios deverão ser completamente fechados, exceto restaurantes, postos de gasolina, farmácias, clínicas médicas, empresas de alimentação, supermercados e aqueles que operam no sistema de delivery.

No mesmo período, restaurantes, lanchonetes só poderão ficar abertos até às 18 horas, mas será permitido que as atividades se estendam para entrega ou retirada de produtos no próprio estabelecimento. Além disso, os que estejam dentro de hotéis e pousadas atenderão somente hóspedes.

As academias, centros de ginástica e estabelecimentos similares estão com atividades suspensas, bem como banhos em lagoas, rios e piscinas públicas. As medidas, no entanto, não serão aplicadas a supermercados, açougues e similares, farmácias e estabelecimentos de saúde (consultórios, clínicas, etc.) em geral.

O novo decreto prevê ainda que, a partir de 23 de março, todas as barracas das feiras livres estejam suspensas.

A Prefeitura ressalta que todas as decisões anunciadas estão em acordo com a decretação de emergência em Saúde Pública de importância internacional pela OMS (Organização Mundial da Saúde), já seguida pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado, que está em vigor também no município.