Volta Redonda cria cinturão de segurança nas entradas da cidade

Equipes da Guarda Municipal e da Secretaria de Saúde estão realizando a ação em conjunto

Após o decreto que bloqueia as sete entradas do município de Volta Redonda, como medida preventiva contra COVID-19, o Novo Coronavírus, as equipes da Guarda Municipal (GMVR) e da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estão trabalhando em conjunto para evitar que pessoas oriundas de regiões com circulação do vírus passem pela cidade. A ação, que está sendo realizada desde o meio-dia desta sexta-feira, dia 21, já evitou que alguns ônibus entrassem na cidade. A prefeitura, para agilizar e dar mais proteção aos moradores, adquiriu dois termômetros digitais para check up de quem estiver entrando na cidade vindo de outros municípios.

Caso a pessoa apresente febre, será encaminhada para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou UPA. O prefeito Samuca Silva, acompanhou na manhã deste sábado, dia 21, os trabalhos das equipes na entrada da cidade pelo bairro Santa Inês.

“Estamos acompanhando de perto esse trabalho. Nosso objetivo é evitar que ônibus oriundos de área com circulação do vírus possam entrar na nossa cidade, sendo uma medida de prevenção adotada”, disse Samuca. Outros veículos, como táxis e motoristas de aplicativos, também serão fiscalizados, a fim de evitar que cheguem passageiros dessas áreas de risco. “Acompanhei uma abordagem da nossa equipe com carros com placas de fora. Foi realizado um teste de temperatura e uma entrevista para encaminhar a pessoa para UBS”, explicou o prefeito Samuca Silva.

Para o morador do bairro Minerlândia, Denis Silva, que foi testado pela equipe da Secretaria de Saúde, essa ação é muito válida e reflete a preocupação do poder público com os moradores da cidade. “Nós, que trabalhamos na rua, ficamos à mercê de pegar o vírus e levar ele para dentro de casa. Essa ação da prefeitura é muito importante”, falou.

O prefeito Samuca destacou que, além disso, a Guarda Municipal leva informação para as pessoas. “A Guarda faz uma campanha informativa sobre a proteção contra o vírus nessas barreiras, sendo um trabalho de combate e também de informação à população”, contou.

Comércio fechado

Está determinado na cidade que bares, restaurantes, lanchonetes e afins devem reduzir em 30% o horário de funcionamento e garantir espaçamento de dois metros entre mesas, sendo permitido delivery e serviço de retirada de alimento para consumo em outro local. Também foi decretado o fechamento total de boates, casas noturnas, casas de festas, locais para formaturas e outros eventos.

“Gostaria de agradecer aos comerciantes que de forma geral atenderam ao pedido da prefeitura e da justiça e fecharam seus estabelecimentos. É um momento difícil, estamos preocupados com a economia, mas estamos mais preocupados com as vidas. Podemos tudo, só não podemos perder a vida de pessoas da nossa cidade. Quero agradecer aos empresários, que estão preservando as suas vidas e a dos funcionários, e fazendo com que essa curva de transmissão na próxima semana seja amenizada”, destacou o prefeito Samuca Silva.

Vale lembrar que o decreto não atinge os seguintes estabelecimentos: supermercados, farmácias, postos de gasolina (não inclusas lojas de conveniências), agências bancárias, lojas de material de construção, açougues, pequenos comércios de venda de gêneros alimentícios, lojas de produtos médicos e hospitalares, oficinas mecânicas, borracharias, lojas de venda de água mineral e gás.

Já lojas, consultórios médicos, laboratórios e outros estabelecimentos que prestem serviços ou comercializam equipamentos e produtos relacionados a saúde, poderão manter seu funcionamento mesmo se situados em centros comerciais e shoppings. Todos os centros comerciais também não poderão funcionar. Além disso, as aulas seguem suspensas por tempo indeterminado. O prefeito Samuca Silva ainda decretou que apenas 30% dos servidores públicos – exceto das áreas da Saúde e Segurança Pública – vão trabalhar presencialmente nos setores públicos.

Atualização dos casos suspeitos

De acordo com o último boletim emitido através do portal oficial, a cidade de Volta Redonda tem atualmente 101 casos suspeitos, 25 descartados e nenhum caso confirmado. Com o objetivo de manter a população informada sobre os dados do Coronavírus (COVID-19) foi criada uma página para prestar esclarecimentos sobre o assunto. Todos os dias, às 11h, a página será atualizada, com os números oficiais dos casos do município e desmentindo as “Fake News”. Para acessar basta entrar no endereço: https://new.voltaredonda.rj.gov.br/8/2493.

“Todas essas medidas são de prevenção. Peço que a população colabore para que juntos possamos passar por esse momento tão delicado no país. Além disso, peço que a população fique atenta às informações falsas que querem prejudicar e atrapalhar. Essa página é para manter os moradores informados sobre todas as ações que estamos tomando para combater o Novo Coronavírus”, enfatizou o prefeito