Idoso morre no HSJB com sintomas do Covid-19

Um idoso, de 66 anos, morreu na noite de sábado no Hospital São João Batista, com sintomas do novo coronavírus, Covid-19. Ele estava internado com problemas respiratórios e foi internado na semana passada.

A causa da morte será confirmada após resultado do exame que leva de seis a 10 dias. Segundo o Informa Cidade, a irmã do idoso, de 67 anos, também está internada no mesmo hospital com problemas respiratórios.

O corpo do idoso deve ser cremado, segundo o jornal. Familiares estão em isolamento familiar e todos passam bem.