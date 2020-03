Jovem é assassinado em Volta Redonda

O jovem, Pedro Gabriel Estevão Furtado, de 20 anos, foi assassinado na noite de sábado, na Rua Bananal, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A Polícia Militar foi informada pelo pai da vítima que homens passaram em um carro preto atirando contra o seu filho. O jovem foi socorrido por moradores e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro, mas já chegou sem vida ao local.

O corpo foi periciado e levado para o Instituto Médico Legal, em Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, da cidade.