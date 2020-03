Volta Redonda tem quatro casos confirmados de Coronavírus

O prefeito Samuca Silva, em redes sociais anunciou na tarde deste domingo que Volta Redonda tem quatro casos de Coronavírus. Segundo o prefeito, um dos casos é uma mulher, de 36 anos, que consultou com um psicólogo que chegou recentemente da Espanha.

O outro caso é de um homem, de 43 anos, professor no Rio de Janeiro. Os dois casos de hoje estão em casa em quarentena. Samuca disse que a partir de agora não será anunciado pelo governo casos suspeitos de Covid-19. Volta Redonda tem quatro casos suspeitos e nenhum caso confirmado até o momento.

Sobre o caso ocorrido ontem no Hospital São João Batista, onde um idoso, de 60 anos, veio a óbito, Samuca disse que ele deu entrada no hospital com quadro agudo respiratório. Samuca disse que até agora o exame não voltou do laboratório e não foi confirmado se tratar do novo coronavírus.

– Conversando com técnicos o problema parece muito com o quadro do H1N1 (Influenza), mas não descartamos também o Covid-19. Vamos aguardar o resultado oficial do laboratório. No momento são quatro casos suspeitos – disse Samuca.

Nesta segunda-feira o prefeito vai se reunir com a Polícia Militar, Polícia Civil e o Ministério Público para aprimorar os procedimentos do comércio autorizado a funcionar como mercados e farmácias.