Homem é morto e outro fica ferido a tiros em Volta Redonda

Moisés de Ávila Pereira, de 21 anos, morreu e outro, de 22 anos, ficou ferido na noite de domingo, por volta das 20 horas, na Estrada União, atrás do Colégio Pernambuco, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

Moisés foi assassinado com vários tiros. O rapaz ferido levou um tiro no ombro. Ele foi atendido inicialmente no Hospital do Retiro e, depois, no Hospital São João Batista.

Policiais militares foram acionados e quando chegaram encontraram a vítima sem vida. No local os agentes apreenderam quatro estojos calibre 380, dois calibre 9mm, três calibre 45 e quatro projéteis.

Foram apreendidas também sete embalagens de seda, sete sacolés usados para acondicionar cocaína, um desfiador de fibra de coco, balança digital e 24,5 gramas de maconha moída.

Um carro que estava no local, que consta como furtado foi apreendido.